BTS防弹少年团夺一位，安可舞台换上「指压拖鞋」带来表演！柾国：「得跳舞才行！这个不是得跳舞吗？」
KPOP 2020年3月6日 星期五13:55 Yuan
BTS防弹少年团在5日的《M Countdown》中获得了一位，在安可舞台时他们也穿上了「指压拖鞋」带来了表演。
一开始成员们都只是唱歌，柾国就在一旁说道：「得跳舞，得跳舞才行！这个不是得跳舞吗？」RM就说：「对～来跳舞吧！」结果几位成员的脸变了，SUGA也喊：「好痛啊！」RM还趁别的成员在唱时，偷脱了鞋：「现在健康正在变好呢！」
结束舞台时，成员们也对粉丝们说了话。V：「阿米爱你们！」RM：「我们没事的。」Jimin：「会更加努力的，真心感谢大家。」柾国：「大家请好好保重健康，非常感谢。」SUGA：「真的好痛啊！没有办法...健康是最棒的。」而工作人员帮他们准备了拖鞋，RM就这样换了拖鞋下台，把舞台鞋留在那（笑）！
这次带著正规专辑《Map of the Soul: 7》回归的防弹少年团，不断地突破自己的纪录，目前《ON》也拿到第五个一位。
（图：Youtube@M2、推特＠bts_bighit）
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