《虽然是精神病但没关系》出演阵容！《金师傅2》的朴院长、《罗曼史》的吴智律都将加入，与金秀贤和徐睿知合作！
韩剧 2020年3月5日 星期四14:33 Yuan
tvN新剧《虽然是精神病但没关系》是一部拒绝爱情的男人和不懂爱情的女人，超越生死去爱，寻找遗失灵魂的奇幻爱情剧。
讲述靠180万韩元的保健医疗人力工作活下去的精神病院男看护，和一名拥有反社会人格童话作家的故事。
由金秀贤担任男主角，他饰演精神病院男看护「文康泰」，从小父母双亡，独自照顾罹患自闭症的哥哥，过著牺牲奉献的人生；女主角则徐睿知，她饰演人气儿童文学作家「高文英」，是儿童文学界的女王。
今日，确定了其他出演阵容啦！吴正世饰演金秀贤患有自闭症的哥哥，大家一定对他不陌生啦～ 最近陆续在《山茶花开时》饰演有点小家子气的「卢圭泰」；《Stove League》中又是想证明自己能力的「权庆民」，演什么像什么啊！
金柱宪饰演儿童文学出版社的社长，日前他才刚结束《浪漫医生金师傅2》的拍摄，朴院长很忙啊（笑）！这次会再展现什么样的新魅力，也备受关注。
而朴圭瑛将饰演金秀贤的同事，她近期也出演不少戏剧呢！像是在《罗曼史别册附录》中饰演「吴智律」；《绿豆花》中饰演「黄明心」，虽然都只是小配角，但也都展现了超强的存在感。
另外，《虽然是精神病但没关系》由《嫉妒的化身》、《男朋友》的朴信宇导演执导；《Jugglers》赵容编剧执笔，预计在今年上半年播出。
（图：艺人所属社、各剧剧照）
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