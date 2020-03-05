旗安84被評為明星中的「時尚恐怖分子」第一名！
明星 2020年3月5日 星期四10:00 Sani
對於旗安84來說，衣服就是衣服，時尚是什麼東西啊~XD
近日韓國某社群網站和取向調查企業合作經營的excitingdc進行了一項投票，詢問：「哪位明星是你希望一直有服裝師跟在身邊的時尚恐怖分子？ 」結果旗安84在一共2560票中獲得了841票，以32.9%的得票率當選第一。
此前旗安84在出演MBC《我獨自生活》時曾透露自己的穿衣原則：「衣服曬乾了就穿出去。 」還有網友發現旗安84穿著同一件衣服出演節目，不禁問道：「是同一天錄製的嗎？ 」
第二的是EXO成員D.O.，得票率也有17.4%。 其實D.O.的私服是走那種「不過度打扮、以舒適為主」的路線，但過去出演《無限挑戰》時穿了一身黑，也曾被鄭亨敦打趣說是「時尚恐怖分子」。
第三是演員蘇志燮，得票率13.0%。 蘇志燮平時追求舒適、有個性的風格，但有時會搭配成自我色彩突出到令旁人有點費解的風格，是演藝圈有名的「時尚恐怖分子」。
（圖源：excitingdc，《我獨自生活》等）
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留言/評論
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只有在韓設計師那集短暫的做了一下高富帥🤣
2小時前
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