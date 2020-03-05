旗安84被评为明星中的「时尚恐怖分子」第一名！
明星 2020年3月5日 星期四10:00 Sani
对於旗安84来说，衣服就是衣服，时尚是什么东西啊~XD
近日韩国某社群网站和取向调查企业合作经营的excitingdc进行了一项投票，询问：「哪位明星是你希望一直有服装师跟在身边的时尚恐怖分子？ 」结果旗安84在一共2560票中获得了841票，以32.9%的得票率当选第一。
此前旗安84在出演MBC《我独自生活》时曾透露自己的穿衣原则：「衣服晒干了就穿出去。 」还有网友发现旗安84穿著同一件衣服出演节目，不禁问道：「是同一天录制的吗？ 」
第二的是EXO成员D.O.，得票率也有17.4%。 其实D.O.的私服是走那种「不过度打扮、以舒适为主」的路线，但过去出演《无限挑战》时穿了一身黑，也曾被郑亨敦打趣说是「时尚恐怖分子」。
第三是演员苏志燮，得票率13.0%。 苏志燮平时追求舒适、有个性的风格，但有时会搭配成自我色彩突出到令旁人有点费解的风格，是演艺圈有名的「时尚恐怖分子」。
（图源：excitingdc，《我独自生活》等）
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留言/评论
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只有在韓設計師那集短暫的做了一下高富帥🤣
3小时前
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