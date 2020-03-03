朴敏英所屬社：結束義大利日程之後...沒有異常症狀！本週將不會進行《天氣好的話，我會去找你》的拍攝
明星 2020年3月3日 星期二13:00 Yuan
2日，朴敏英的所屬社Namoo Actors表示：「朴敏英在義大利米蘭的日程中與新冠肺炎（COVID-19）確診者在飛機、住宿、移動路線、工作人員皆沒有重合，也沒有症狀。」
「為了即時應對，已向保健所進行了諮詢，但朴敏英不是檢驗的對象，被建議注意事態發展，雖然目前不是隔離對象，但會盡量減少動線、行程，確保萬無一失。為了以防萬一，本週不會進行《天氣好的話，我會去找你》的拍攝。」
《天氣好的話，我會去找你》方面也表示：「為了預防新冠肺炎病毒擴散、打造安全的拍攝現場，正在調整拍攝日程。原訂在9日播出第5集將在16日播出。」
在日前，請夏的工作人員因19～24日去過義大利，之後被確診為新冠肺炎（COVID-19），朴敏英、韓藝瑟等人也參加了義大利米蘭時裝週，因而受到了懷疑，但經確認之後沒有異常的症狀。
（圖：JTBC、KSD、IG@rachel_mypark）
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