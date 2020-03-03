朴敏英所属社：结束义大利日程之后...没有异常症状！本周将不会进行《天气好的话，我会去找你》的拍摄
明星 2020年3月3日 星期二13:00 Yuan
2日，朴敏英的所属社Namoo Actors表示：「朴敏英在义大利米兰的日程中与新冠肺炎（COVID-19）确诊者在飞机、住宿、移动路线、工作人员皆没有重合，也没有症状。」
「为了即时应对，已向保健所进行了谘询，但朴敏英不是检验的对象，被建议注意事态发展，虽然目前不是隔离对象，但会尽量减少动线、行程，确保万无一失。为了以防万一，本周不会进行《天气好的话，我会去找你》的拍摄。」
《天气好的话，我会去找你》方面也表示：「为了预防新冠肺炎病毒扩散、打造安全的拍摄现场，正在调整拍摄日程。原订在9日播出第5集将在16日播出。」
在日前，请夏的工作人员因19～24日去过义大利，之后被确诊为新冠肺炎（COVID-19），朴敏英、韩艺瑟等人也参加了义大利米兰时装周，因而受到了怀疑，但经确认之后没有异常的症状。
（图：JTBC、KSD、IG@rachel_mypark）
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