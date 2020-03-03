《Running Man》劉在錫想展現綜藝大神的實力，卻「下褲失蹤」爆笑全場！
綜藝 2020年3月3日 星期二10:47 MiJimin
【影片】劉在錫的姿勢太失禮，太好笑了～！XDDD
上週日播出的熱門綜藝節目《Running Man》（3月1日EP.492）中，來賓裴宗玉和申惠善跟 RM 成員們一起換上了運動緊身衣，引發了不少笑料。
所有人分成兩隊比拚，必須前滾翻打倒在遠處的保齡球瓶，但兩旁的白色區塊真的太黏了，一旦碰到就很難掙脫，池錫辰跟李光洙就被黏得死死的，動彈不得！
▼劉在錫則非常有自信的讓大家看他示範，結果悲劇就這樣發生了…
▼直接被黏在白色區域！XD
▼為了前行脫下褲子跟襪子～但還是往錯誤的方向前進，結尾更留了一個讓人無法直視的動作，兩腿開開，節目組只好幫他後製遮住，
▼李光洙：「真的好不想從這裡看過去啊～～～。」最後，貼心的 HAHA 放上木板遮好遮滿。XDDDD
這一段遊戲時間真的太好笑了，推薦還沒看的人可以回追這一集喔！
（圖自：SBS Running Man）
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