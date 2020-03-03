《Running Man》劉在錫想展現綜藝大神的實力，卻「下褲失蹤」爆笑全場！

《Running Man》劉在錫想展現綜藝大神的實力，卻「下褲失蹤」爆笑全場！

綜藝   2020年3月3日   星期二10:47   MiJimin   3

【影片】劉在錫的姿勢太失禮，太好笑了～！XDDD

上週日播出的熱門綜藝節目《Running Man》（3月1日EP.492）中，來賓裴宗玉和申惠善跟 RM 成員們一起換上了運動緊身衣，引發了不少笑料。

所有人分成兩隊比拚，必須前滾翻打倒在遠處的保齡球瓶，但兩旁的白色區塊真的太黏了，一旦碰到就很難掙脫，池錫辰跟李光洙就被黏得死死的，動彈不得！

▼劉在錫則非常有自信的讓大家看他示範，結果悲劇就這樣發生了…

▼直接被黏在白色區域！XD

▼為了前行脫下褲子跟襪子～但還是往錯誤的方向前進，結尾更留了一個讓人無法直視的動作，兩腿開開，節目組只好幫他後製遮住，

▼李光洙：「真的好不想從這裡看過去啊～～～。」最後，貼心的 HAHA 放上木板遮好遮滿。XDDDD

這一段遊戲時間真的太好笑了，推薦還沒看的人可以回追這一集喔！

（圖自：SBS Running Man）

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留言/評論
  • Kit Chan
    大神呢下真係笑爆全場
    1小時前
  • Anthony Yu
    Daizy Chang這集好笑
    1小時前
  • Grace Wong
    Mandy Li 好似好好睇咁～
    1小時前
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