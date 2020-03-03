《Running Man》刘在锡想展现综艺大神的实力，却「下裤失踪」爆笑全场！
综艺 2020年3月3日 星期二10:47 MiJimin
【影片】刘在锡的姿势太失礼，太好笑了～！XDDD
上周日播出的热门综艺节目《Running Man》（3月1日EP.492）中，来宾裴宗玉和申惠善跟 RM 成员们一起换上了运动紧身衣，引发了不少笑料。
所有人分成两队比拚，必须前滚翻打倒在远处的保龄球瓶，但两旁的白色区块真的太黏了，一旦碰到就很难挣脱，池锡辰跟李光洙就被黏得死死的，动弹不得！
▼刘在锡则非常有自信的让大家看他示范，结果悲剧就这样发生了…
▼直接被黏在白色区域！XD
▼为了前行脱下裤子跟袜子～但还是往错误的方向前进，结尾更留了一个让人无法直视的动作，两腿开开，节目组只好帮他后制遮住，
▼李光洙：「真的好不想从这里看过去啊～～～。」最后，贴心的 HAHA 放上木板遮好遮满。XDDDD
这一段游戏时间真的太好笑了，推荐还没看的人可以回追这一集喔！
（图自：SBS Running Man）
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