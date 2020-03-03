演技好只要2部戏就够！金多美用演技刷出强烈存在感 「男神御用童星」南多凛将出演新剧《一半的一半》丁海寅的青年时期 「游戏重症患者」殷志源透露：「每个月光游戏就花了70万韩币...在这之外一律不花钱！」 【多图】《超人回来了》「萌娃」本特利持续27个月的「小习惯」！看完这些图片…心都快融化了～ BTS防弹少年团将刷新告示牌最高名次纪录 累计有 12 首歌上榜！ 李遐怡已和朴宰范公司签约？AOMG 澄清「仍在讨论」 众星之首！演员李敏镐为新冠肺炎捐献3亿韩元 姜丹尼尔本月发行新专辑!个人真人秀《你好，丹尼尔》明日开播 《Running Man》李光洙居然变幸运了！金钟国反而变臭手？TAT 出道近五年 Monsta X 首支破亿影片诞生！ NCT 127 回归在即 首周打歌行程公开！ 朴敏英所属社：结束义大利日程之后...没有异常症状！本周将不会进行《天气好的话，我会去找你》的拍摄 惊喜！金世正月中回归 首度推出个人专辑 金宇硕见面会一波三折 延期后日程再度生变 金明洙、辛睿恩《快过来》公开双人海报！甜美眼神和淡淡笑容令人心动 本月（3月）25日首播 《天气好的话，我会去找你》徐康俊&李宰旭喝酒 可爱+颜值暴击！ 这个组合很可以！权相佑、姜河那、李光洙将主演新电影《海贼2》 预计今年（2020年）7月开拍 《Running Man》刘在锡想展现综艺大神的实力，却「下裤失踪」爆笑全场！ 《蓝色海洋的传说》已经4年了！全智贤有望与《Signal》、《李尸朝鲜》金银姬编剧合作新剧《智异山》 刘相务夫妻爆笑合影！「老婆，你P图有点过，我难道是道具人吗？XD」 太妍将携新单曲《Happy》於生日（3／9）回归…个人SNS抢先「剧透」！ 韩国首尔市长朴元淳：「我将会以过失杀人罪之名，检举李万熙（新天地教会长）」 姨母们的大韩民国万岁又长大了！马上就要读小学2年纪，时间都去哪儿了～ BTS防弹少年团柾国的温度差！面对好朋友和不熟的人，表情对比也太鲜明XD 安孝燮无屈辱高中毕业照曝光！绝对是迷倒大把学妹的校园男神♥

← 上一则 下一则 →