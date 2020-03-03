韓國首爾市長朴元淳：「我將會以過失殺人罪之名，檢舉李萬熙（新天地教會長）」

作為韓國的首都，能否阻止已在大邱與慶北地區出現的武漢肺炎（COVID-19）大爆發，大舉蔓延到這個擁有一千萬人口的大城市，將會對韓國的疫情往後的發展，有關鍵影響。
過去多星期，當目睹大邱與慶北的疫症擴散越見失控，首爾市長朴元淳已以執行「傳染病預防管理法」之名，通過多項對抗疫情在首爾市蔓延的新行政措施，包括禁止在市內人眾密集的公眾地方舉行集會活動等等，來應對病毒傳播的風險。
除此之外，朴元淳早前在出席 MBC 新聞節目《一百分鐘討論》時，便曾經表示對新天地教會會長李萬熙一直未有公開露面，並就其教會把疫症擴散的責任，向公眾致歉，感到非常不滿與失望。他指出，如果李萬熙繼續不與政府與檢方合作，首爾市政府不排除會以涉嫌殺人之名，向檢察院提出申訴。
結果，不出數天，昨晚（3.1）朴元淳便在其臉書專頁上，刊登了一篇標題為「只有強制搜查新天地教總會長李萬熙和 12 個支派長，才能盡快處理傳染病」的聲名。內容上指出，被告人（李萬熙和 12 個支派長）一直拒絕接受檢查，而新天地教信徒們防止疫情傳播上，不但沒有採取任何措施，積極協助防疫當局，更有人懷疑早前新天地向政府及多個地方自治團體提交的信徒名單，都是有遺漏或虛假記錄，涉嫌妨礙防疫當局的工作。
另外，朴元淳也表示，雖然新天地相關人士昨日表示，李萬熙總會長已經接受了檢查，但由於首爾市至今只是看過報導，還沒有正式確認是否接受了檢查，所以便決定在晚上八時，以「涉嫌違反殺人罪、傷害罪、傳染病預防及管理相關法律，向首爾中央地方檢察廳告發李萬熙總會長和 12 個支派的支派長」，並希望檢方能夠對此事的核心責任人 — 新天地領導層進行迅速而嚴格的調查，把他們繩之於法。
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資料來源：朴元淳臉書專頁／內文截圖：MBCNEWS
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本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登
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