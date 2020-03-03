金明洙、辛睿恩《快过来》公开双人海报！甜美眼神和淡淡笑容令人心动 本月（3月）25日首播 《天气好的话，我会去找你》徐康俊&李宰旭喝酒 可爱+颜值暴击！ 这个组合很可以！权相佑、姜河那、李光洙将主演新电影《海贼2》 预计今年（2020年）7月开拍 《Running Man》刘在锡想展现综艺大神的实力，却「下裤失踪」爆笑全场！ 《蓝色海洋的传说》已经4年了！全智贤有望与《Signal》、《李尸朝鲜》金银姬编剧合作新剧《智异山》 刘相务夫妻爆笑合影！「老婆，你P图有点过，我难道是道具人吗？XD」 太妍将携新单曲《Happy》於生日（3／9）回归…个人SNS抢先「剧透」！ 韩国首尔市长朴元淳：「我将会以过失杀人罪之名，检举李万熙（新天地教会长）」 姨母们的大韩民国万岁又长大了！马上就要读小学2年纪，时间都去哪儿了～ BTS防弹少年团柾国的温度差！面对好朋友和不熟的人，表情对比也太鲜明XD 安孝燮无屈辱高中毕业照曝光！绝对是迷倒大把学妹的校园男神♥

作为韩国的首都，能否阻止已在大邱与庆北地区出现的武汉肺炎（COVID-19）大爆发，大举蔓延到这个拥有一千万人口的大城市，将会对韩国的疫情往后的发展，有关键影响。

过去多星期，当目睹大邱与庆北的疫症扩散越见失控，首尔市长朴元淳已以执行「传染病预防管理法」之名，通过多项对抗疫情在首尔市蔓延的新行政措施，包括禁止在市内人众密集的公众地方举行集会活动等等，来应对病毒传播的风险。



除此之外，朴元淳早前在出席 MBC 新闻节目《一百分钟讨论》时，便曾经表示对新天地教会会长李万熙一直未有公开露面，并就其教会把疫症扩散的责任，向公众致歉，感到非常不满与失望。他指出，如果李万熙继续不与政府与检方合作，首尔市政府不排除会以涉嫌杀人之名，向检察院提出申诉。

结果，不出数天，昨晚（3.1）朴元淳便在其脸书专页上，刊登了一篇标题为「只有强制搜查新天地教总会长李万熙和 12 个支派长，才能尽快处理传染病」的声名。内容上指出，被告人（李万熙和 12 个支派长）一直拒绝接受检查，而新天地教信徒们防止疫情传播上，不但没有采取任何措施，积极协助防疫当局，更有人怀疑早前新天地向政府及多个地方自治团体提交的信徒名单，都是有遗漏或虚假记录，涉嫌妨碍防疫当局的工作。



另外，朴元淳也表示，虽然新天地相关人士昨日表示，李万熙总会长已经接受了检查，但由於首尔市至今只是看过报导，还没有正式确认是否接受了检查，所以便决定在晚上八时，以「涉嫌违反杀人罪、伤害罪、传染病预防及管理相关法律，向首尔中央地方检察厅告发李万熙总会长和 12 个支派的支派长」，并希望检方能够对此事的核心责任人 — 新天地领导层进行迅速而严格的调查，把他们绳之於法。



---

资料来源：朴元淳脸书专页／内文截图：MBCNEWS

网址：http://naver.me/GHmaGqwK

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

钟乐伟@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻