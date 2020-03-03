韩国首尔市长朴元淳：「我将会以过失杀人罪之名，检举李万熙（新天地教会长）」

作为韩国的首都，能否阻止已在大邱与庆北地区出现的武汉肺炎（COVID-19）大爆发，大举蔓延到这个拥有一千万人口的大城市，将会对韩国的疫情往后的发展，有关键影响。
过去多星期，当目睹大邱与庆北的疫症扩散越见失控，首尔市长朴元淳已以执行「传染病预防管理法」之名，通过多项对抗疫情在首尔市蔓延的新行政措施，包括禁止在市内人众密集的公众地方举行集会活动等等，来应对病毒传播的风险。
除此之外，朴元淳早前在出席 MBC 新闻节目《一百分钟讨论》时，便曾经表示对新天地教会会长李万熙一直未有公开露面，并就其教会把疫症扩散的责任，向公众致歉，感到非常不满与失望。他指出，如果李万熙继续不与政府与检方合作，首尔市政府不排除会以涉嫌杀人之名，向检察院提出申诉。
结果，不出数天，昨晚（3.1）朴元淳便在其脸书专页上，刊登了一篇标题为「只有强制搜查新天地教总会长李万熙和 12 个支派长，才能尽快处理传染病」的声名。内容上指出，被告人（李万熙和 12 个支派长）一直拒绝接受检查，而新天地教信徒们防止疫情传播上，不但没有采取任何措施，积极协助防疫当局，更有人怀疑早前新天地向政府及多个地方自治团体提交的信徒名单，都是有遗漏或虚假记录，涉嫌妨碍防疫当局的工作。
另外，朴元淳也表示，虽然新天地相关人士昨日表示，李万熙总会长已经接受了检查，但由於首尔市至今只是看过报导，还没有正式确认是否接受了检查，所以便决定在晚上八时，以「涉嫌违反杀人罪、伤害罪、传染病预防及管理相关法律，向首尔中央地方检察厅告发李万熙总会长和 12 个支派的支派长」，并希望检方能够对此事的核心责任人 — 新天地领导层进行迅速而严格的调查，把他们绳之於法。
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资料来源：朴元淳脸书专页／内文截图：MBCNEWS
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本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登
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