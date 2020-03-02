【武漢肺炎．COVID-19】受疫情波及 韓電影院觀眾數銳減！
電影 2020年3月2日 星期一14:00 施乃琪
過去在韓國上映的電影動輒有每天近百萬的觀眾人數，但隨著 COVID-19 疫情持續升溫，票房也出現幾乎前所未見的慘況。
根據電影振興委員會的電影入場券統合電算網今天（2 日）公布的數據顯示，1 日一整天全韓國共有 13 萬 459 名觀眾前往電影院觀影，當天的票房冠軍為《隱形人》，但單日票房成績僅有 3 萬 9387 人，相較於過往登上榜首的作品縮水許多。
不僅如此，上個週末的總觀眾人數為 37 萬 4993 人，整週計有 74 萬 2365 名觀眾，從數字便能明顯看出韓國人大多遵守防疫指示，即使在週末也減少外出並前往密閉空間。
＊補充說明：韓國最新數據二月創史上新低，總數 734 萬觀影人次，一月疫情未爆發時是 1684 萬名觀眾，平均一週可達到 400 萬觀影人次，而二月最新一週僅剩下 74 萬名。
在這同時，電影院經營者本身也有自覺，凡是 COVID-19 確診病患曾到訪過的電影院都暫時歇業並進行消毒；在目前確診病例最多的大邱區域，CGV 則索性中斷營業。
（照片或影片來源：CGV）
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