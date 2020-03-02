【武汉肺炎．COVID-19】受疫情波及 韩电影院观众数锐减！
电影 2020年3月2日 星期一14:00 施乃琪
过去在韩国上映的电影动辄有每天近百万的观众人数，但随著 COVID-19 疫情持续升温，票房也出现几乎前所未见的惨况。
根据电影振兴委员会的电影入场券统合电算网今天（2 日）公布的数据显示，1 日一整天全韩国共有 13 万 459 名观众前往电影院观影，当天的票房冠军为《隐形人》，但单日票房成绩仅有 3 万 9387 人，相较於过往登上榜首的作品缩水许多。
不仅如此，上个周末的总观众人数为 37 万 4993 人，整周计有 74 万 2365 名观众，从数字便能明显看出韩国人大多遵守防疫指示，即使在周末也减少外出并前往密闭空间。
＊补充说明：韩国最新数据二月创史上新低，总数 734 万观影人次，一月疫情未爆发时是 1684 万名观众，平均一周可达到 400 万观影人次，而二月最新一周仅剩下 74 万名。
在这同时，电影院经营者本身也有自觉，凡是 COVID-19 确诊病患曾到访过的电影院都暂时歇业并进行消毒；在目前确诊病例最多的大邱区域，CGV 则索性中断营业。
（照片或影片来源：CGV）
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