【有片】兩位「國民製作人」合作了！李棟旭、BoA演唱《La La Land》電影主題曲《City of Stars》
綜藝 2020年3月2日 星期一11:29 JiaJia
俊男、美女的合作太養眼！歌聲好溫柔、好好聽～ #李棟旭 #BoA #李棟旭想要Talk
SBS《李棟旭想要Talk》全12集已於上週三播畢。這是一檔以李棟旭為中心的脫口秀，張度練、曹政植協力主持，廣邀不同領域的人士來聊聊人生，是一檔「一對一」的綜藝節目，更加入最新流行要素。出演嘉賓有：孔劉、李世乭、李壽根、朴智元、金瑞亨、劉尚昊、延尚昊、靜觀法師、崔賢美和BoA等人。
該節目PD表示，想要製作《李棟旭想要Talk》第2季。因為主持人李棟旭的本業是演員，他的電影、電視劇等行程，都因為節目推遲了。在李棟旭完成其他行程後，會在適當的時機與他討論第2季。
今年（2020年）迎來出道20週年的BoA，作為最後一位嘉賓出演《李棟旭想要Talk》，在節目中分享許多一路走來的心路歷程。特別的是，李棟旭與BoA曾分別在Mnet《Produce 101第二季》和《Produce X 101》中擔任「國民製作人」，兩人更在節目中合唱《La La Land》電影主題曲《City of Stars》，動人嗓音令人沉醉。
（圖片、影片來源：SBS、KOCOWA TV）
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