【有片】两位「国民制作人」合作了！李栋旭、BoA演唱《La La Land》电影主题曲《City of Stars》
综艺 2020年3月2日 星期一11:29 JiaJia
俊男、美女的合作太养眼！歌声好温柔、好好听～ #李栋旭 #BoA #李栋旭想要Talk
SBS《李栋旭想要Talk》全12集已於上周三播毕。这是一档以李栋旭为中心的脱口秀，张度练、曹政植协力主持，广邀不同领域的人士来聊聊人生，是一档「一对一」的综艺节目，更加入最新流行要素。出演嘉宾有：孔刘、李世乭、李寿根、朴智元、金瑞亨、刘尚昊、延尚昊、静观法师、崔贤美和BoA等人。
该节目PD表示，想要制作《李栋旭想要Talk》第2季。因为主持人李栋旭的本业是演员，他的电影、电视剧等行程，都因为节目推迟了。在李栋旭完成其他行程后，会在适当的时机与他讨论第2季。
今年（2020年）迎来出道20周年的BoA，作为最后一位嘉宾出演《李栋旭想要Talk》，在节目中分享许多一路走来的心路历程。特别的是，李栋旭与BoA曾分别在Mnet《Produce 101第二季》和《Produce X 101》中担任「国民制作人」，两人更在节目中合唱《La La Land》电影主题曲《City of Stars》，动人嗓音令人沉醉。
（图片、影片来源：SBS、KOCOWA TV）
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