跟著IU學神仙拍照技巧你也能變成照片精靈？！網民：我缺的不是技巧而是她的顏值XD

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作為明星們的明星，被稱為「小仙女」的IU有著甜美的長相、白皙的皮膚和嬌小的身材，不僅迷倒諸多異性粉絲，就連廣大女生都是她的忠實飯。

唱歌、演戲、綜藝，似乎無所不能的IU其實還是個拍照小能手，每一張自拍都稱得上是人生照。 當然除了神仙顏值Hold住鏡頭之外，拍照時的小心機也尤為重要！！

室外的花花草草要怎麼拍？ 筆直地站著就太沒創意了。 像IU這樣，側面蹲、正面蹲，頭微微傾斜或者閉上眼睛，總之有意無意地避開直視鏡頭，溫柔可愛的少女感立刻就出來了。 鞋子和包包也能成為道具哦~~



利用鏡子！ 用鏡頭捕捉鏡子裡的自己，燈光通過鏡子的反射完全被皮膚「吸收」，拍出來的照片不僅顯得氣色極好，人也顯得更加嬌小。



和各種道具的互動。 利用好身邊的一切，咖啡、飲料、氣球，它們都是可「交流」的對象，不用只拘泥於剪刀手，要懂得和道具們對視。



哦，還有IU最擅長的懟臉照！ 嗯，這個真的只有顏值能Hold住，對自己的顏值很自信的女生們都可以隨便嘗試啦，哈哈哈哈~~



不過不少網民們也表示：「我缺的是拍照技巧嗎？我缺的明明就是IU的顏值」

「圖：IU IG」

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