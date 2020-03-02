跟著IU学神仙拍照技巧你也能变成照片精灵？！网民：我缺的不是技巧而是她的颜值XD
明星 2020年3月2日 星期一08:00 Rui
作为明星们的明星，被称为「小仙女」的IU有著甜美的长相、白皙的皮肤和娇小的身材，不仅迷倒诸多异性粉丝，就连广大女生都是她的忠实饭。
唱歌、演戏、综艺，似乎无所不能的IU其实还是个拍照小能手，每一张自拍都称得上是人生照。 当然除了神仙颜值Hold住镜头之外，拍照时的小心机也尤为重要！！
室外的花花草草要怎么拍？ 笔直地站著就太没创意了。 像IU这样，侧面蹲、正面蹲，头微微倾斜或者闭上眼睛，总之有意无意地避开直视镜头，温柔可爱的少女感立刻就出来了。 鞋子和包包也能成为道具哦~~
利用镜子！ 用镜头捕捉镜子里的自己，灯光通过镜子的反射完全被皮肤「吸收」，拍出来的照片不仅显得气色极好，人也显得更加娇小。
和各种道具的互动。 利用好身边的一切，咖啡、饮料、气球，它们都是可「交流」的对象，不用只拘泥於剪刀手，要懂得和道具们对视。
哦，还有IU最擅长的怼脸照！ 嗯，这个真的只有颜值能Hold住，对自己的颜值很自信的女生们都可以随便尝试啦，哈哈哈哈~~
不过不少网民们也表示：「我缺的是拍照技巧吗？我缺的明明就是IU的颜值」
「图：IU IG」
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