終於確定啦！徐睿知將與「男神」金秀賢合作tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》，預計在上半年播出！

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tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》是一部拒絕愛情的男人和不懂愛情的女人，超越生死去愛，尋找遺失靈魂的奇幻愛情劇。

講述靠180萬韓元的保健醫療人力工作活下去的精神病院男看護，和一名擁有反社會人格童話作家的故事。



由金秀賢擔任男主角，他將飾演精神病院男看護「文康泰（音譯）」，從小父母雙亡，獨自照顧罹患自閉症的哥哥，過著犧牲奉獻的人生。並沒有偉大的夢想，也不寄望自己的人生可以好轉，以看護微薄的薪水和哥哥們一起吃飽，堅持過著每一天。



女主角確定由徐睿知擔任，她將飾演人氣兒童文學作家「高文英」，是兒童文學界的女王。粉絲涵蓋從小孩子到大人，具有高人氣，但她是一個有着反社會人格的反轉一面的角色。



去年7月1日退伍的金秀賢，也特別出演《德魯納酒店》、《愛的迫降》等劇，讓不少觀眾都很期待他的新作品；而徐睿知也透過《救救我》、《武法律師》等劇，累積了演技實力，兩人這次的合作也備受關注。



另外，《雖然是精神病但沒關係》由《嫉妒的化身》、《男朋友》的朴信宇導演執導；《Jugglers》趙容編劇執筆，預計在今年上半年播出。



（圖：各所屬社、tvN）

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