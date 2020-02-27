终於确定啦！徐睿知将与「男神」金秀贤合作tvN新剧《虽然是精神病但没关系》，预计在上半年播出！

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tvN新剧《虽然是精神病但没关系》是一部拒绝爱情的男人和不懂爱情的女人，超越生死去爱，寻找遗失灵魂的奇幻爱情剧。

讲述靠180万韩元的保健医疗人力工作活下去的精神病院男看护，和一名拥有反社会人格童话作家的故事。



由金秀贤担任男主角，他将饰演精神病院男看护「文康泰（音译）」，从小父母双亡，独自照顾罹患自闭症的哥哥，过著牺牲奉献的人生。并没有伟大的梦想，也不寄望自己的人生可以好转，以看护微薄的薪水和哥哥们一起吃饱，坚持过著每一天。



女主角确定由徐睿知担任，她将饰演人气儿童文学作家「高文英」，是儿童文学界的女王。粉丝涵盖从小孩子到大人，具有高人气，但她是一个有着反社会人格的反转一面的角色。



去年7月1日退伍的金秀贤，也特别出演《德鲁纳酒店》、《爱的迫降》等剧，让不少观众都很期待他的新作品；而徐睿知也透过《救救我》、《武法律师》等剧，累积了演技实力，两人这次的合作也备受关注。



另外，《虽然是精神病但没关系》由《嫉妒的化身》、《男朋友》的朴信宇导演执导；《Jugglers》赵容编剧执笔，预计在今年上半年播出。



（图：各所属社、tvN）

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