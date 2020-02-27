最近畫風突轉的官方帳號...賓格瑞王子sense登場！引來其他官方IG留言

最近畫風突轉的官方帳號...賓格瑞王子sense登場！引來其他官方IG留言

生活   2020年2月27日   星期四13:30   ZJM  

香蕉牛奶王冠、賓格瑞logo耳墜，領口印著賓格瑞鯽魚餅...

韓國賓格瑞的官方IG近日PO出賓格瑞王子角色的自拍照，寫道：「大家好？」「這樣上傳的對嗎？」「我在散步中，IG好友們在做何事？」「好奇我是誰嗎？」「都說了不要拍我 #別人拍的照片 #是真的」「IG真有意思哈哈」。sense十足的語句和異於往常的畫風，成功引起網友關注。

吊足一天的胃口後，解釋了事情的來龍去脈：王子收到父親的信，父親吩咐他經營賓格瑞IG，六個月後follower數要達到某個數，才能繼承王位，所以才有了前一天的自拍照，王子還公開了自己的全名Binggraewus De Masiso（賓格瑞 更 美味）...

Pink Fong的IG留言：「Binggraewus你也收到了一樣的命令啊，加油！ 」Binggrae IG回覆：「可憐的沙漠狐狸啊...」Pink Fong是一個沙漠狐狸動漫角色。

Kakao Page的IG也留言：「Binggraewus你是Kakao Page的國王陛下」，Binggrae回覆：「準許覲見。」

官方IG們也太會玩了~

圖：IG@binggraekorea

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