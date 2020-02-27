最近画风突转的官方帐号...宾格瑞王子sense登场！引来其他官方IG留言

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香蕉牛奶王冠、宾格瑞logo耳坠，领口印著宾格瑞鲫鱼饼...

韩国宾格瑞的官方IG近日PO出宾格瑞王子角色的自拍照，写道：「大家好？」「这样上传的对吗？」「我在散步中，IG好友们在做何事？」「好奇我是谁吗？」「都说了不要拍我 #别人拍的照片 #是真的」「IG真有意思哈哈」。sense十足的语句和异於往常的画风，成功引起网友关注。



吊足一天的胃口后，解释了事情的来龙去脉：王子收到父亲的信，父亲吩咐他经营宾格瑞IG，六个月后follower数要达到某个数，才能继承王位，所以才有了前一天的自拍照，王子还公开了自己的全名Binggraewus De Masiso（宾格瑞 更 美味）...



Pink Fong的IG留言：「Binggraewus你也收到了一样的命令啊，加油！ 」Binggrae IG回覆：「可怜的沙漠狐狸啊...」Pink Fong是一个沙漠狐狸动漫角色。

Kakao Page的IG也留言：「Binggraewus你是Kakao Page的国王陛下」，Binggrae回覆：「准许觐见。」

官方IG们也太会玩了~



图：IG@binggraekorea

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