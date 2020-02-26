在《梨泰院CLASS》完美诠释「嚣张富二代」的安普贤！除了《她的私生活》外...还出演过《太阳的后裔》啊！

在《梨泰院CLASS》完美诠释「嚣张富二代」的安普贤！除了《她的私生活》外...还出演过《太阳的后裔》啊！

韩剧   2020年2月26日   星期三15:58   Yuan   6

这3个角色真的让人难以联想是同一个人啊 XD

由朴叙俊、金多美、权娜拉、刘在明等人主演的漫画改编剧《梨泰院Class》，与原著漫画高度还原，加上剧情节奏快速、剧中的角色都很立体，在播出后也受到了许多观众的喜爱，目前收视也已经突破12.5%。

当中，富二代「张根源」的角色令不少观众都印象深刻，就觉得有一点眼熟...好像在哪看过，其实就是安普贤饰演的（小编一开始也是没有认出来XD）。这次安普贤饰演了反派角色，一登场又染了一头金发，与痞子富二代的样子诠释的很好，与之前的作品有很大的反转呢！

除了小编上次介绍过的《她的私生活》的「暖男」南恩奇，他还有出演《太阳的后裔》，在剧中饰演阿尔法组狙击手「任光南」，看到这个几个剧中造型、发型，真的让人很难以联想是同一个人啊（笑）！

在上周播出的《梨泰院Class》中，好不容以好不容易逐渐稳定的「甜栗」，却因为张会长（刘在明 饰）买下了那栋房子，朴世路只好重新寻觅新的地点。而他又会如何反击张会长和张根源？期待本周的播出。

（图：各剧剧照）

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留言/评论
  • 張宸榛
    真的看不出來🤣 要不是有太陽的後裔我認不出來
    59分前
  • Shin Nie
    私生活简直暖爆😍
    50分前
  • Yau Man
    Winny Ho #認唔出
    32分前
  • 吳鴨子
    吳坤致 就說他很眼熟😂
    37分前
  • Flora Ip
    Cheng Che
    33分前
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