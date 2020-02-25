BTS防彈少年團大顯威力 同登英、美知名排行榜寶座！
KPOP 2020年2月25日 星期二11:47 施乃琪
防彈少年團近來每次回歸不僅在韓國獲得熱烈迴響，在海外主要音樂排行榜上也接連寫下佳績，這次更同時征服英、美的兩大排行榜！
根據告示牌今天（25 日）發出的預告新聞，防彈少年團於 21 日推出的正規四輯〈MAP OF THE SOUL: 7〉預定將於 3 月 7 日更新的告示牌兩百強專輯榜 (Billboard 200) 上奪冠，而這也是他們出道以來第四度在該榜上攻頂。
不僅如此，防彈少年團也在英國的官方排行榜 (Official Chart) 專輯榜上拿下了第一名，無論在實體或數位方面都是最熱賣的唱片，銷量甚至多過緊追在後的三組競爭歌手。
不過在這同時，防彈少年團在世界各大城市舉行的展覽《CONNECT, BTS》因為 COVID-19 疫情蔓延，將自今天開始關閉在首爾 DDP 的展覽，之後 Big Hit Entertainment 將再行公布延長展覽和重新預約入場的相關事宜。
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment)
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