BTS防弹少年团大显威力 同登英、美知名排行榜宝座！
KPOP 2020年2月25日 星期二11:47 施乃琪
防弹少年团近来每次回归不仅在韩国获得热烈回响，在海外主要音乐排行榜上也接连写下佳绩，这次更同时征服英、美的两大排行榜！
根据告示牌今天（25 日）发出的预告新闻，防弹少年团於 21 日推出的正规四辑〈MAP OF THE SOUL: 7〉预定将於 3 月 7 日更新的告示牌两百强专辑榜 (Billboard 200) 上夺冠，而这也是他们出道以来第四度在该榜上攻顶。
不仅如此，防弹少年团也在英国的官方排行榜 (Official Chart) 专辑榜上拿下了第一名，无论在实体或数位方面都是最热卖的唱片，销量甚至多过紧追在后的三组竞争歌手。
不过在这同时，防弹少年团在世界各大城市举行的展览《CONNECT, BTS》因为 COVID-19 疫情蔓延，将自今天开始关闭在首尔 DDP 的展览，之后 Big Hit Entertainment 将再行公布延长展览和重新预约入场的相关事宜。
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment)
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