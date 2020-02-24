TWICE 慎防肺炎疫情 最終決定取消首爾演唱會！
KPOP 2020年2月24日 星期一14:18 施乃琪
不久前 JYP 才剛宣布 TWICE 會如期舉行首爾場演唱會，沒想到疫情在一週內急轉直下，一起來看看 JYP 今天的新公告！
JYP Entertainment 今天（24 日）中午發出公告，開門見山便表示因為 COVID-19 持續擴散，因此原定於 3 月 7、8 兩日舉行的《TWICELIGHTS in Seoul “Finale”》將會取消。
由於《TWICELIGHTS in Seoul “Finale”》是 TWICE 世界巡迴演唱會的壓軸場，在宣佈消息後早已令各國 ONCE 十分期待，TWICE 也一直努力準備帶來全新表演，因此 JYP Entertainment 也特地向粉絲致歉。
JYP Entertainment 強調：「我們為了優先考量藝人和粉絲的健康和安全，並積極配合政府的防疫方針，決定盡可能不要舉行讓許多人在室內聚集的活動，因此最終決定取消本次公演。」之後 JYP 將另行公吿退票及退費事宜，周邊商品則會改成線上販賣，ONCE 別忘了多關注消息囉！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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