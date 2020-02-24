TWICE 慎防肺炎疫情 最终决定取消首尔演唱会！
KPOP 2020年2月24日 星期一14:18 施乃琪
不久前 JYP 才刚宣布 TWICE 会如期举行首尔场演唱会，没想到疫情在一周内急转直下，一起来看看 JYP 今天的新公告！
JYP Entertainment 今天（24 日）中午发出公告，开门见山便表示因为 COVID-19 持续扩散，因此原定於 3 月 7、8 两日举行的《TWICELIGHTS in Seoul “Finale”》将会取消。
由於《TWICELIGHTS in Seoul “Finale”》是 TWICE 世界巡回演唱会的压轴场，在宣布消息后早已令各国 ONCE 十分期待，TWICE 也一直努力准备带来全新表演，因此 JYP Entertainment 也特地向粉丝致歉。
JYP Entertainment 强调：「我们为了优先考量艺人和粉丝的健康和安全，并积极配合政府的防疫方针，决定尽可能不要举行让许多人在室内聚集的活动，因此最终决定取消本次公演。」之后 JYP 将另行公吿退票及退费事宜，周边商品则会改成线上贩卖，ONCE 别忘了多关注消息罗！
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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