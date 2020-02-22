Wendy 傷後首發動態 「會趕快好起來上台和大家見面！」
明星 2020年2月22日 星期六09:40 施乃琪
昨天 (2/21) 是 Red Velvet 成員 Wendy 的生日，知道粉絲都很掛念自己的她也特地發文。希望 Wendy 能早日康復！
Wendy 昨晚（21 日）在自己的 Instagram 上久違地連續發佈兩則貼文，精心選了截然不同的數張照片，以韓文、英文和粉絲分享近況。
Wendy 在動態中感謝大家給她的生日祝福，並說：「託大家擔心我、支持我，我正在順利恢復、逐漸好起來～感覺我讓大家受到了很大的驚嚇，對不起。」
不僅如此，Wendy 也對粉絲 ReVeluv 喊話：「就像之前在 Instagram 直播中所說的，我哪裡都不會去，會一直待在這裡～一輩子唱歌～所以我會趕快恢復，以健康的面貌在舞台上和大家見面的！希望大家每一天都幸福快樂，一直都很感謝、很喜歡我們家 ReVeluv，很想念你們～」期待再度和 Wendy 見面的那天趕快到來囉！
（照片或影片來源：SM Entertainment、todayis_wendy）
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