Wendy 伤后首发动态 「会赶快好起来上台和大家见面！」
明星 2020年2月22日 星期六09:40 施乃琪
昨天 (2/21) 是 Red Velvet 成员 Wendy 的生日，知道粉丝都很挂念自己的她也特地发文。希望 Wendy 能早日康复！
Wendy 昨晚（21 日）在自己的 Instagram 上久违地连续发布两则贴文，精心选了截然不同的数张照片，以韩文、英文和粉丝分享近况。
Wendy 在动态中感谢大家给她的生日祝福，并说：「托大家担心我、支持我，我正在顺利恢复、逐渐好起来～感觉我让大家受到了很大的惊吓，对不起。」
不仅如此，Wendy 也对粉丝 ReVeluv 喊话：「就像之前在 Instagram 直播中所说的，我哪里都不会去，会一直待在这里～一辈子唱歌～所以我会赶快恢复，以健康的面貌在舞台上和大家见面的！希望大家每一天都幸福快乐，一直都很感谢、很喜欢我们家 ReVeluv，很想念你们～」期待再度和 Wendy 见面的那天赶快到来罗！
（照片或影片来源：SM Entertainment、todayis_wendy）
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