柳喜烈的人生巔峰！GFRIEND為他一個人表演：我活到這個年紀竟然還能遇到這種好事XD 想成為「野獸團」的女團Dreamcatcher！網友開玩笑：「要像2PM撕掉上衣」 粉絲偶遇SUHO想要簽名卻沒有筆！ SUHO的反應真的太暖啦~ 【安國Cafe】Café onion安國店：休閒地坐在韓屋中享受著下午茶！ 這可能是史上最「搞笑」的撞衫！當姜鎬童撞上了BLACKPINK Jennie XD IU「挖角」人氣keyboard演奏家！太妍霸氣回復：「對不起，她是我的」 澤演 VS 秀英，誰會先抓到連環殺人犯？ 【弘大美食探訪】不用到新村也可以吃到一隻雞喔！ 【盤點】《愛的迫降》炫彬、孫藝真劇中5大吻戲！加入這些「科技產物」推動劇情更有看頭 準備陷入俞承豪的新角色魅力吧！新劇《Memorist》公開超能刑警「東柏」劇照 「SPAO X 天線寶寶」！帽衫頭頂真的有「天線」，這次的合作款也太可愛了吧~~ 尹賢旻、高聖熙等主演《我的全像情人》全12集已全部上線！結局出乎意料的可愛～ 「天生麗質」這4字根本就是孫藝真的代名詞：從小美到大啊～♥

最近韓國電視播出「薄荷糖殺人犯」、「謗法詛咒殺人犯」及相隔二十年再度出手的「連環殺人犯」等事件，世界突然變得很危險，到處都看似很容易出意外被殺（誤）... ...

其實說的是各大電視台都相繼推出刑偵、懸疑及犯罪等題材的劇集，包括《如實陳述》、《THE GAME：朝著0點》、《謗法》及即將在3月2日首播的《無人知曉》，當中都有追蹤連環殺人犯的情節，注意喔～以下含有劇透～

在《如實陳述》和《THE GAME：朝著0點》中，澤演與秀英除了使出特殊能力外，各自都需要高手輔助！



澤演 X 李沇熹

澤演可以預見他人死亡一刻的情況，剛好遇上他人生中唯一一個看不到死亡情況的人，就是李沇熹。雖然初時還有些懷疑和不熟悉，後來因為澤演捲入殺人案而合力追捕疑犯，更首次發現李沇熹可以改變澤演的預言！

而澤演和李沇熹要面對的殺人犯，就是由林周煥飾演的法醫具道京。澤演透過他的預知能力看出兇手就是林周煥，李沇熹憑著對澤演的信任便拘捕他，但最後在沒有準確的證據之下也只能釋放對方。

澤演曾勸對方要收手，可惜也沒法阻止一心為父親復仇的林周煥。目前不止沒有證據能抓到林周煥，他更狠心將澤演的恩師殺死... …

題外話一下，澤演在協助李沇熹查案的同時，還不忘撩妹啊XD：「如果我說要離開的話，你會跟我一起去嗎？」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

秀英 X 張赫

秀英擁有過目不忘的能力，本來在鄉村警署任職，但因為當地發生一宗與連環殺人犯有關的棄屍案，令她被調到「廣搜隊」參與調查。秀英通過組長而認識到天才犯罪側寫師張赫，初次見面時還要經過對方考驗。

張赫是個孤僻的獨居者（老人！？哈），一直在幕後協助「廣搜隊」追查愛在屍體附近放上薄荷糖的連環殺人犯。雖然性情古怪，但他總能準確的分析出兇手的特徵，而且在秀英陷入危險時救她一命。

即使他們兩人都有出色的能力，但追捕的過程並不容易，後來兇手找到張赫的住址，反被制服並陷入昏迷，才發現這位不是真正的「薄荷糖殺人犯」，同時新的案件又發生了... ....

從以上看來，澤演可能會比秀英更快抓到兇手吧？畢竟澤演已經知道林周煥是兇手，而秀英還在摸索中呢～

香港的觀眾如果想要看以上劇集，都可以（按此）到黃Viu煲劇平台免費觀看喔！～

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞