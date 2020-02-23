泽演 VS 秀英，谁会先抓到连环杀人犯？

最近韩国电视播出「薄荷糖杀人犯」、「谤法诅咒杀人犯」及相隔二十年再度出手的「连环杀人犯」等事件，世界突然变得很危险，到处都看似很容易出意外被杀（误）... ...
其实说的是各大电视台都相继推出刑侦、悬疑及犯罪等题材的剧集，包括《如实陈述》、《THE GAME：朝著0点》、《谤法》及即将在3月2日首播的《无人知晓》，当中都有追踪连环杀人犯的情节，注意喔～以下含有剧透～
在《如实陈述》和《THE GAME：朝著0点》中，泽演与秀英除了使出特殊能力外，各自都需要高手辅助！
泽演可以预见他人死亡一刻的情况，刚好遇上他人生中唯一一个看不到死亡情况的人，就是李沇熹。虽然初时还有些怀疑和不熟悉，后来因为泽演卷入杀人案而合力追捕疑犯，更首次发现李沇熹可以改变泽演的预言！
而泽演和李沇熹要面对的杀人犯，就是由林周焕饰演的法医具道京。泽演透过他的预知能力看出凶手就是林周焕，李沇熹凭著对泽演的信任便拘捕他，但最后在没有准确的证据之下也只能释放对方。
泽演曾劝对方要收手，可惜也没法阻止一心为父亲复仇的林周焕。目前不止没有证据能抓到林周焕，他更狠心将泽演的恩师杀死... …
题外话一下，泽演在协助李沇熹查案的同时，还不忘撩妹啊XD：「如果我说要离开的话，你会跟我一起去吗？」
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秀英 X 张赫
秀英拥有过目不忘的能力，本来在乡村警署任职，但因为当地发生一宗与连环杀人犯有关的弃尸案，令她被调到「广搜队」参与调查。秀英通过组长而认识到天才犯罪侧写师张赫，初次见面时还要经过对方考验。
张赫是个孤僻的独居者（老人！？哈），一直在幕后协助「广搜队」追查爱在尸体附近放上薄荷糖的连环杀人犯。虽然性情古怪，但他总能准确的分析出凶手的特徵，而且在秀英陷入危险时救她一命。
即使他们两人都有出色的能力，但追捕的过程并不容易，后来凶手找到张赫的住址，反被制服并陷入昏迷，才发现这位不是真正的「薄荷糖杀人犯」，同时新的案件又发生了... ....
从以上看来，泽演可能会比秀英更快抓到凶手吧？毕竟泽演已经知道林周焕是凶手，而秀英还在摸索中呢～
香港的观众如果想要看以上剧集，都可以（按此）到黄Viu煲剧平台免费观看喔！～
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