防彈少年團、BLACKPINK 在美人氣高　雙雙入圍《iHeartRadio Music Awards》！

防彈少年團、BLACKPINK 在美人氣高　雙雙入圍《iHeartRadio Music Awards》！

KPOP   2020年2月20日   星期四14:52   施乃琪  

越來越多團體不僅在全美舉行巡演，也成為頒獎典禮的座上賓，當前人氣火熱的防彈少年團和 BLACKPINK 最近便入圍了《iHeartRadio Music Awards》！

《iHeartRadio Music Awards》今天（20 日）公佈了本屆的入圍名單， 其中防彈少年團入圍兩項，分別為「最佳 MV」(Boy with Luv) 和「最佳粉絲後援會」，兩個獎項都將由網友投票決定。

而 BLACKPINK 則憑著 “Kill This Love” 分別入圍「最佳 MV」以及「最受歡迎 MV 編舞」兩個幾項，最終結果同樣也將由網友投票決定。

今年的《iHeartRadio Music Awards》將於美國時間 3 月 29 日在洛杉磯的 Shrine Auditorium 登場，屆時 Army 和 Blink 別忘了鎖定電視轉播囉！


（照片或影片來源：Big Hit Entertainment、YG Entertainment）

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