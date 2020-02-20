防彈少年團、BLACKPINK 在美人氣高 雙雙入圍《iHeartRadio Music Awards》！
KPOP 2020年2月20日 星期四14:52 施乃琪
越來越多團體不僅在全美舉行巡演，也成為頒獎典禮的座上賓，當前人氣火熱的防彈少年團和 BLACKPINK 最近便入圍了《iHeartRadio Music Awards》！
《iHeartRadio Music Awards》今天（20 日）公佈了本屆的入圍名單，
其中防彈少年團入圍兩項，分別為「最佳 MV」(Boy with Luv) 和「最佳粉絲後援會」，兩個獎項都將由網友投票決定。
而 BLACKPINK 則憑著 “Kill This Love” 分別入圍「最佳 MV」以及「最受歡迎 MV 編舞」兩個幾項，最終結果同樣也將由網友投票決定。
今年的《iHeartRadio Music Awards》將於美國時間 3 月 29 日在洛杉磯的 Shrine Auditorium 登場，屆時 Army 和 Blink 別忘了鎖定電視轉播囉！
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment、YG Entertainment）
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