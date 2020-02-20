防弹少年团、BLACKPINK 在美人气高　双双入围《iHeartRadio Music Awards》！

防弹少年团、BLACKPINK 在美人气高　双双入围《iHeartRadio Music Awards》！

KPOP   2020年2月20日   星期四14:52   施乃琪  

越来越多团体不仅在全美举行巡演，也成为颁奖典礼的座上宾，当前人气火热的防弹少年团和 BLACKPINK 最近便入围了《iHeartRadio Music Awards》！

《iHeartRadio Music Awards》今天（20 日）公布了本届的入围名单， 其中防弹少年团入围两项，分别为「最佳 MV」(Boy with Luv) 和「最佳粉丝后援会」，两个奖项都将由网友投票决定。

而 BLACKPINK 则凭著 “Kill This Love” 分别入围「最佳 MV」以及「最受欢迎 MV 编舞」两个几项，最终结果同样也将由网友投票决定。

今年的《iHeartRadio Music Awards》将於美国时间 3 月 29 日在洛杉矶的 Shrine Auditorium 登场，届时 Army 和 Blink 别忘了锁定电视转播罗！


（照片或影片来源：Big Hit Entertainment、YG Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 防弹少年团、BLACKPINK 在美人气高　双双入围《iHeartRadio Music Awards》！
© 2020 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手