防弹少年团、BLACKPINK 在美人气高 双双入围《iHeartRadio Music Awards》！
KPOP 2020年2月20日 星期四14:52 施乃琪
越来越多团体不仅在全美举行巡演，也成为颁奖典礼的座上宾，当前人气火热的防弹少年团和 BLACKPINK 最近便入围了《iHeartRadio Music Awards》！
《iHeartRadio Music Awards》今天（20 日）公布了本届的入围名单，
其中防弹少年团入围两项，分别为「最佳 MV」(Boy with Luv) 和「最佳粉丝后援会」，两个奖项都将由网友投票决定。
而 BLACKPINK 则凭著 “Kill This Love” 分别入围「最佳 MV」以及「最受欢迎 MV 编舞」两个几项，最终结果同样也将由网友投票决定。
今年的《iHeartRadio Music Awards》将於美国时间 3 月 29 日在洛杉矶的 Shrine Auditorium 登场，届时 Army 和 Blink 别忘了锁定电视转播罗！
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment、YG Entertainment）
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