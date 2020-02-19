FNC Entertainment 訓練精銳練習生 新男團預定今夏出道！
KPOP 2020年2月19日 星期三13:42 施乃琪
今年初 SF9 展現了出道以來的最佳成績，而 FNC Entertainment 也乘勝追擊，即將推出後繼的新男團！
FNC Entertainment 今天（19 日）透露新男團預定於 2020 年夏天出道，成員都是一直以來接受系統化集中訓練的精銳練習生。
其實早從去年開始，FNC Entertainment 便著手準備推出新男團，而最近從春天開始，便會陸續公開團名、成員個人資料等基本資訊，並提前釋出成員親自創作的作品等等。
最早以男子樂團起家的 FNC Entertainment，在 FTISLAND 和 CNBLUE 大獲成功後也推出了 AOA、N.Flying、SF9 和 Cherry Bullet 等以唱跳為主的偶像團體或樂團，近年來並積極招攬練習生。在 SF9 出道三年多後，這次 FNC 將呈現什麼樣的團體？有興趣的話不妨繼續關注！
（照片或影片來源：FNC Entertainment）
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