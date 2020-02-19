FNC Entertainment 训练精锐练习生 新男团预定今夏出道！
KPOP 2020年2月19日 星期三13:42 施乃琪
今年初 SF9 展现了出道以来的最佳成绩，而 FNC Entertainment 也乘胜追击，即将推出后继的新男团！
FNC Entertainment 今天（19 日）透露新男团预定於 2020 年夏天出道，成员都是一直以来接受系统化集中训练的精锐练习生。
其实早从去年开始，FNC Entertainment 便著手准备推出新男团，而最近从春天开始，便会陆续公开团名、成员个人资料等基本资讯，并提前释出成员亲自创作的作品等等。
最早以男子乐团起家的 FNC Entertainment，在 FTISLAND 和 CNBLUE 大获成功后也推出了 AOA、N.Flying、SF9 和 Cherry Bullet 等以唱跳为主的偶像团体或乐团，近年来并积极招揽练习生。在 SF9 出道三年多后，这次 FNC 将呈现什么样的团体？有兴趣的话不妨继续关注！
（照片或影片来源：FNC Entertainment）
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