李相侖、陸星材將從《家師父一體》下車！昨日（18日）進行最後錄製…之後或將引進「實習制度」

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雖然昨日（18日）是李相侖、陸星材在《家師父一體》的最後錄製，但直到3月都還有與他們一起拍攝的部份，希望大家可以持續關注！





昨日，據SBS綜藝《家師父一體》方面表示，李相侖、陸星材將從節目下車，已經完成最後一次錄製。先前，李相侖以「嚴肅」的形象示人，通過該節目可謂「放下許多」；而「忙內」陸星材通過節目展現可愛的一面，做好自己份內的事情。





《家師父一體》於上月加入新成員申成祿後，以5人體制錄製。如今有2位成員下車，之後會變為3位元祖成員並引進新的固定成員1位，也可能會以「實習制度」的方式進行錄製。（圖為5位成員與「師父」金南佶）

製作單位表示：「該期節目（李相侖、陸星材最後錄製）沒有師父出演，以『回憶旅行』的方式在全羅南道某小島上進行拍攝」、「這段時間與許多師父們見面，進行真心的溝通後，得到感悟的兩兄弟，在人生轉捩點上迎來新的開始。與其說是下車，不如說是為了支持迎接新人生的成員們，暫時進行美麗的告別」、「直到3月為止，還有很多與兩人一同拍攝的節目，希望大家能夠以充滿愛意的眼神，來傾聽兄弟們內心的故事」。

（圖片來源：KSD、TVDaily、SBS）

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