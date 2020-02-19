【有片】《机智医生生活》再公开预告、「5人帮」海报！曹政奭、郑敬淏互拽头发引发话题 《阴橱》明真VS《白头山：半岛浩劫》顺玉：演技最抢眼的童星金诗雅 张圣圭意外跌倒嘴唇撕裂2cm 缺席电台活动 【有片】《意外发现的一天》「端哈鲁」又合体！路云、金惠奫一同拍摄时尚杂志 结束音乐剧《笑面人》后…EXO队长SUHO（金俊勉）将於下月（3月）发表首张SOLO专辑！ 李相仑、陆星材将从《家师父一体》下车！昨日（18日）进行最后录制…之后或将引进「实习制度」 李光洙被违反交通规则的车辆撞到…因脚踝受伤、手术 没有参与本周《RM》录制 韩女主播No Bra直播新闻～直言：要改变认知，请男生们天热时穿一天试试！ 帅哥初长成！建厚不见一阵子又长大不少，15年后又是一个少女杀手啊～ 韩国DAISO新出「香蕉、柑橘抱枕」，萌到心窝里了！ 《如实陈述》张赫对峙连环杀人魔真面目公开后，居然还有个隐藏版大魔王！ 韩国第31位确诊者在大邱！而SBS Super Concert延后索票时间 【有片】多次否认绯闻的炫彬&孙艺真在片场竟然桌子下偷偷手牵手！？ 河正宇被曝非法滥用麻药，还冒用同是演员的弟弟身份？ 全面否认：是因面部疤痕接受治疗，绝对没滥用！

虽然昨日（18日）是李相仑、陆星材在《家师父一体》的最后录制，但直到3月都还有与他们一起拍摄的部份，希望大家可以持续关注！





昨日，据SBS综艺《家师父一体》方面表示，李相仑、陆星材将从节目下车，已经完成最后一次录制。先前，李相仑以「严肃」的形象示人，通过该节目可谓「放下许多」；而「忙内」陆星材通过节目展现可爱的一面，做好自己份内的事情。





《家师父一体》於上月加入新成员申成禄后，以5人体制录制。如今有2位成员下车，之后会变为3位元祖成员并引进新的固定成员1位，也可能会以「实习制度」的方式进行录制。（图为5位成员与「师父」金南佶）

制作单位表示：「该期节目（李相仑、陆星材最后录制）没有师父出演，以『回忆旅行』的方式在全罗南道某小岛上进行拍摄」、「这段时间与许多师父们见面，进行真心的沟通后，得到感悟的两兄弟，在人生转捩点上迎来新的开始。与其说是下车，不如说是为了支持迎接新人生的成员们，暂时进行美丽的告别」、「直到3月为止，还有很多与两人一同拍摄的节目，希望大家能够以充满爱意的眼神，来倾听兄弟们内心的故事」。

（图片来源：KSD、TVDaily、SBS）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻