李相仑、陆星材将从《家师父一体》下车！昨日（18日）进行最后录制…之后或将引进「实习制度」
综艺 2020年2月19日 星期三10:12 JiaJia
虽然昨日（18日）是李相仑、陆星材在《家师父一体》的最后录制，但直到3月都还有与他们一起拍摄的部份，希望大家可以持续关注！
昨日，据SBS综艺《家师父一体》方面表示，李相仑、陆星材将从节目下车，已经完成最后一次录制。先前，李相仑以「严肃」的形象示人，通过该节目可谓「放下许多」；而「忙内」陆星材通过节目展现可爱的一面，做好自己份内的事情。
《家师父一体》於上月加入新成员申成禄后，以5人体制录制。如今有2位成员下车，之后会变为3位元祖成员并引进新的固定成员1位，也可能会以「实习制度」的方式进行录制。（图为5位成员与「师父」金南佶）
制作单位表示：「该期节目（李相仑、陆星材最后录制）没有师父出演，以『回忆旅行』的方式在全罗南道某小岛上进行拍摄」、「这段时间与许多师父们见面，进行真心的沟通后，得到感悟的两兄弟，在人生转捩点上迎来新的开始。与其说是下车，不如说是为了支持迎接新人生的成员们，暂时进行美丽的告别」、「直到3月为止，还有很多与两人一同拍摄的节目，希望大家能够以充满爱意的眼神，来倾听兄弟们内心的故事」。
（图片来源：KSD、TVDaily、SBS）
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