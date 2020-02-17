「恩卓護士」與「世英組長」有望合作！金旻載、朴恩斌收到了SBS新劇出演提案！
明星 2020年2月17日 星期一12:30 Yuan
SBS新劇《喜歡Brahms嗎》講述名門音樂學院的學生們和他們周圍的人們的故事。
從三、四歲起就接受專業練習、演奏、參加音樂會的學生，以及對這些孩子們付諸才能、支持、愛、關注、執着的家長和老師的故事。而金旻載、朴恩斌也收到了出演提案。
金旻載有望飾演鋼琴師「朴俊英」，他在國內數一數二的鋼琴比賽獲勝後，也在數次在各種國際比賽上奪冠。他的家庭是和古典音樂無緣的「司機食堂」，6歲開始鋼琴喜歡，接受文化財團長年的支援，走上藝術中學-藝術高中-音樂大學的精英路線。
朴恩斌飾演音樂學院器樂系小提琴專業大四學生「蔡松兒」，她從管理系畢業後，挑戰了4次才考入同一所大學的音樂學院，因此比同學們大7歲。
金旻載最近在《浪漫醫生金師傅2》中飾演的「朴恩卓」也受到不少觀眾喜愛；朴恩斌在《Stove League》中也展現了精湛的演技。兩人是否會合作也備受關注。而《喜歡Brahms嗎》由《17歲的條件》趙英民導演、柳寶利編劇再次合作的作品，預計6月中旬播出。
（圖：SBS、TVDaily、藝人SNS）
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