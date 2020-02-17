「恩卓护士」与「世英组长」有望合作！金旻载、朴恩斌收到了SBS新剧出演提案！
明星 2020年2月17日 星期一12:30 Yuan
SBS新剧《喜欢Brahms吗》讲述名门音乐学院的学生们和他们周围的人们的故事。
从三、四岁起就接受专业练习、演奏、参加音乐会的学生，以及对这些孩子们付诸才能、支持、爱、关注、执着的家长和老师的故事。而金旻载、朴恩斌也收到了出演提案。
金旻载有望饰演钢琴师「朴俊英」，他在国内数一数二的钢琴比赛获胜后，也在数次在各种国际比赛上夺冠。他的家庭是和古典音乐无缘的「司机食堂」，6岁开始钢琴喜欢，接受文化财团长年的支援，走上艺术中学-艺术高中-音乐大学的精英路线。
朴恩斌饰演音乐学院器乐系小提琴专业大四学生「蔡松儿」，她从管理系毕业后，挑战了4次才考入同一所大学的音乐学院，因此比同学们大7岁。
金旻载最近在《浪漫医生金师傅2》中饰演的「朴恩卓」也受到不少观众喜爱；朴恩斌在《Stove League》中也展现了精湛的演技。两人是否会合作也备受关注。而《喜欢Brahms吗》由《17岁的条件》赵英民导演、柳宝利编剧再次合作的作品，预计6月中旬播出。
（图：SBS、TVDaily、艺人SNS）
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