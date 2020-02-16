2PM玉澤演、少女時代秀英和《上流寄生族》鄭智素最新韓劇中擁有的超能力，作為觀眾的你很想要吧？

大家有沒有發現近年熱爆韓劇的趨勢呢？劇中主角們都擁有不同的超能力，最近3套懸疑劇《THE GAME：朝著0點》、《如實陳述》，以及《謗法》中的主角，皆擁有非凡的超能力，不但劇情豐富緊張，其擁有的特殊能力更是引人入勝！
其實超能力並非近來新興的橋段，早在《孤單又燦爛的神——鬼怪》及《來自星星的你》等經典韓劇中已出現，如孔劉飾演的鬼怪有預知未來與改變天氣等能力，金秀賢所飾演的都敏俊就是個外星人，有瞬間移動和時間靜止等特殊能力。
最近，超能力元素不單套用在浪漫愛情劇的主角中，更是在一些懸疑劇裡，令劇情更多元化，讓觀眾看得更緊張。
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在《THE GAME：朝著0點》中，2PM玉澤演小時候便發現自己有超能力，可以看到人死前一刻，劇集一開始他預言某黑幫大佬會在一場打鬥中死於心臟麻痹，結果就連法醫林周煥都驚訝，是怎樣一早知道其死因。澤演其後因一次意外認識了刑警李沇熹，二人聯手追查一單連環殺人案。到底玉澤演能預見死亡的能力，最後能否幫助破案呢？
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而《如實陳述》中，少女時代秀英於童年時，曾目擊媽媽遇上車禍喪生，因而意外地發現自己有過目不忘的特殊能力。後來她成為了警察，並將案發現場的每個細節仔細地轉告失明天才側寫師張赫分析，不知這樣的組合，能否成功捉拿當年害死張赫未婚妻的連環殺人魔？
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《上流寄生族》鄭智素在新劇《謗法》中，雖然年紀輕輕，但已經有種與別不同的能力。她只需要那人的相片、漢字名和隨身物品，便可以使用謗法來詛咒人至死。她使用這能力與正義記者嚴智苑合作，能否將韓國最大IT企業會長成東鎰對員工施暴的惡行公諸於世？
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