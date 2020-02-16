《寄生上流》火遍全球带火这道美食！3分钟CHAPAGURI现学现做赶快吃起来 金应洙的初恋=粉丝=妻子！纯情老戏骨一片丹心，大方示爱❤ 爱看书的你有福了～韩文畅销书籍，线上书展全面五折起至3月9日！ 【K社韩文小百科】2020年第一波韩文新造词来了！ IU 的力量！《爱的迫降》OST 横扫音源榜 【有片】《爱的迫降》命运错杂的两对CP…最后究竟是谁的心跳停止了？今晚播出大结局！ 2PM玉泽演、少女时代秀英和《上流寄生族》郑智素最新韩剧中拥有的超能力，作为观众的你很想要吧？ 网友评选韩国「五大国宝」！ 金妍儿&防弹少年团&奉俊昊&Faker&孙兴慜 【有片】tvN新漫改剧《Memorist》公开首支预告！俞承豪穿上警察制服帅气登场 【影评】《兽头救兵》：只属可以引君一笑之作 【韩国政府主动统购百万口罩与十万多洁手液，明天公开发售】 新剧《那个男人的记忆法》金东旭换上帅气西装，化身完美知识型男主播！ Kakao Friends推出新口味炒年糕——MUZI炸酱炒年糕 ITZY留真呆萌赶鸟法！小时候这么做过的请举手XD

大家有没有发现近年热爆韩剧的趋势呢？剧中主角们都拥有不同的超能力，最近3套悬疑剧《THE GAME：朝著0点》、《如实陈述》，以及《谤法》中的主角，皆拥有非凡的超能力，不但剧情丰富紧张，其拥有的特殊能力更是引人入胜！

其实超能力并非近来新兴的桥段，早在《孤单又灿烂的神——鬼怪》及《来自星星的你》等经典韩剧中已出现，如孔刘饰演的鬼怪有预知未来与改变天气等能力，金秀贤所饰演的都敏俊就是个外星人，有瞬间移动和时间静止等特殊能力。



最近，超能力元素不单套用在浪漫爱情剧的主角中，更是在一些悬疑剧里，令剧情更多元化，让观众看得更紧张。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



1)泽演—死亡预言

在《THE GAME：朝著0点》中，2PM玉泽演小时候便发现自己有超能力，可以看到人死前一刻，剧集一开始他预言某黑帮大佬会在一场打斗中死於心脏麻痹，结果就连法医林周焕都惊讶，是怎样一早知道其死因。泽演其后因一次意外认识了刑警李沇熹，二人联手追查一单连环杀人案。到底玉泽演能预见死亡的能力，最后能否帮助破案呢？



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



2)秀英—过目不忘

而《如实陈述》中，少女时代秀英於童年时，曾目击妈妈遇上车祸丧生，因而意外地发现自己有过目不忘的特殊能力。后来她成为了警察，并将案发现场的每个细节仔细地转告失明天才侧写师张赫分析，不知这样的组合，能否成功捉拿当年害死张赫未婚妻的连环杀人魔？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



3)郑智素—谤法诅咒

《上流寄生族》郑智素在新剧《谤法》中，虽然年纪轻轻，但已经有种与别不同的能力。她只需要那人的相片、汉字名和随身物品，便可以使用谤法来诅咒人至死。她使用这能力与正义记者严智苑合作，能否将韩国最大IT企业会长成东镒对员工施暴的恶行公诸於世？



想知道超能力和悬疑剧会产生甚么化学作用，便要留意这3套正热播中的剧集！香港的朋友如果有兴趣的话，可以到黄Viu煲剧平台紧贴韩国免费追看喔！

图源：黄Viu煲剧平台

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻