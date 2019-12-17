「什麼！金秀賢大婚曬婚紗照？」此金秀賢非彼金秀賢：任時完、河錫辰等人也來送祝福
明星 2019年12月17日 星期二09:56 Rui
金秀賢結婚，大曬婚紗照！
哦，此金秀賢非彼金秀賢，而是在《復仇者聯盟2》、《怪獸與葛林戴華徳的罪行》（又譯《神奇動物：格林德沃之罪》）中亮相的女星金秀賢（藝名為秀賢）。
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這幾年事業順風順水的秀賢還收穫了愛情，4個月前公開了與企業家男友Matt Shampine的戀情，就在12月14日兩人舉辦了盛大婚禮，步入婚姻殿堂。新娘秀賢婚紗照曝光，照片中的她化著精緻的妝容，白紗深V的禮服設計突顯她的迷人鎖骨和香肩，凹凸有致的好身材一展無遺。
此外，秀賢還穿上了傳統韓式禮服，嫩黃搭配草綠色，撞色設計十分巧妙。 在古典背景襯托下秀賢獨特的活潑氣質展現的淋漓盡致。 她還配文表示：「在結婚當天穿韓服是我的夢想，謝謝讓我夢想成真。 」。
任時完、河錫辰等人前來祝賀，還和新人一起合影留念。
「圖：秀賢IG、《復仇者聯盟2》、《怪獸與葛林戴華徳的罪行》」
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