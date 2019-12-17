「什么！金秀贤大婚晒婚纱照？」此金秀贤非彼金秀贤：任时完、河锡辰等人也来送祝福
明星 2019年12月17日 星期二09:56 Rui
金秀贤结婚，大晒婚纱照！
哦，此金秀贤非彼金秀贤，而是在《复仇者联盟2》、《怪兽与葛林戴华徳的罪行》（又译《神奇动物：格林德沃之罪》）中亮相的女星金秀贤（艺名为秀贤）。
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这几年事业顺风顺水的秀贤还收获了爱情，4个月前公开了与企业家男友Matt Shampine的恋情，就在12月14日两人举办了盛大婚礼，步入婚姻殿堂。新娘秀贤婚纱照曝光，照片中的她化著精致的妆容，白纱深V的礼服设计突显她的迷人锁骨和香肩，凹凸有致的好身材一展无遗。
此外，秀贤还穿上了传统韩式礼服，嫩黄搭配草绿色，撞色设计十分巧妙。 在古典背景衬托下秀贤独特的活泼气质展现的淋漓尽致。 她还配文表示：「在结婚当天穿韩服是我的梦想，谢谢让我梦想成真。 」。
任时完、河锡辰等人前来祝贺，还和新人一起合影留念。
「图：秀贤IG、《复仇者联盟2》、《怪兽与葛林戴华徳的罪行》」
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