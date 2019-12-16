恐怖又迷人！ Red Velvet新專輯概念照再獲好評

Red Velvet的概念總是與眾不同，有自己獨特的風格，這次即將發行的新專輯概念照也非常令人驚豔啊！
Red Velvet將於23日發行重新包裝版專輯《'The ReVe Festival' Finale》，加入4首新歌一共收錄16首歌，主打曲《Psycho》寫的是雖然在別人看來好似「Psycho」，但彼此卻能互相認可的酷酷情侶。
近日Red Velvet放出新歌的概念照片，成員個人概念照則是從Yeri開始陸續公開，延續了一貫神秘陰森又甜美誘惑的風格：
其實Red Velvet的風格一直都與傳統女團拉開不小距離，例如2015年首張迷你專輯《Ice Cream Cake》，主打歌《Automatic》概念照被稱為「餐桌上的吸血鬼怪談」：
2017正規二專《Perfect Velvet》，主打歌《Peek-A-Boo》的概念照充滿令人迷惑的視覺錯位，充滿神秘幻想色彩：
迷你三輯《Russian Roulette》裡，明明造型很青春活潑，卻總有種莫名的詭異感：
夏日迷你一輯《The Red Summer》，打著手電筒走在夜幕籠罩的荒野，不知道黑暗中隱藏著什麼……
2018迷你五輯《RBB》，同名主打歌MV裡的這一幕有沒有讓你想起某部著名驚悚片呢？
今年6月發行的《The ReVe Festival: Day 1》也有很多不尋常的構圖和道具：
不知接下來要公開的照片還有什麼新的驚喜呢，好期待！
（圖源：SM）
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