恐怖又迷人！ Red Velvet新专辑概念照再获好评

Red Velvet的概念总是与众不同，有自己独特的风格，这次即将发行的新专辑概念照也非常令人惊艳啊！
Red Velvet将於23日发行重新包装版专辑《'The ReVe Festival' Finale》，加入4首新歌一共收录16首歌，主打曲《Psycho》写的是虽然在别人看来好似「Psycho」，但彼此却能互相认可的酷酷情侣。
近日Red Velvet放出新歌的概念照片，成员个人概念照则是从Yeri开始陆续公开，延续了一贯神秘阴森又甜美诱惑的风格：
其实Red Velvet的风格一直都与传统女团拉开不小距离，例如2015年首张迷你专辑《Ice Cream Cake》，主打歌《Automatic》概念照被称为「餐桌上的吸血鬼怪谈」：
2017正规二专《Perfect Velvet》，主打歌《Peek-A-Boo》的概念照充满令人迷惑的视觉错位，充满神秘幻想色彩：
迷你三辑《Russian Roulette》里，明明造型很青春活泼，却总有种莫名的诡异感：
夏日迷你一辑《The Red Summer》，打著手电筒走在夜幕笼罩的荒野，不知道黑暗中隐藏著什么……
2018迷你五辑《RBB》，同名主打歌MV里的这一幕有没有让你想起某部著名惊悚片呢？
今年6月发行的《The ReVe Festival: Day 1》也有很多不寻常的构图和道具：
不知接下来要公开的照片还有什么新的惊喜呢，好期待！
（图源：SM）
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