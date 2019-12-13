熟面孔＋新驚喜 《Golden Disc Awards》公開典禮主持群！
KPOP 2019年12月13日 星期五12:52 施乃琪
在敲定出席歌手陣容後，《Golden Disc Awards》（金唱片獎）也公開了主持人名單，期待這四位跨領域的藝人大展默契！
第 34 屆《Golden Disc Awards》（金唱片獎）在今天（13 日）公佈了主持人群，其中李多熙和成始璄將負責主持 2020 年 1 月 4 日率先登場的數位音源場次頒給典禮，而翌日的實體唱片場次則由李昇基和朴素談（朴素丹）攜手主持。
今年李多熙在《Queendom》中展現了穩定的主持功力，而身兼歌手與主持人多年的成始璄，也將四度主持《Golden Disc Awards》；因電影《寄生上流》而在海內外開啟知名度的朴素談人氣直升，這次將首度擔任大型頒獎典禮主持人，與經驗豐富、第三度主持的李昇基擦出新火花。
《Golden Disc Awards》將於 2020 年 1 月 4、5 兩日在高尺 Sky Dome 舉行，目前防彈少年團、MAMAMOO、TWICE、SEVENTEEN、Jannabi 和 Paul Kim 等歌手都已確定將出席典禮。
（照片或影片來源：Golden Disc Awards、TVDaily）
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