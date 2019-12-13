熟面孔＋新惊喜　《Golden Disc Awards》公开典礼主持群！

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在敲定出席歌手阵容后，《Golden Disc Awards》（金唱片奖）也公开了主持人名单，期待这四位跨领域的艺人大展默契！

第 34 届《Golden Disc Awards》（金唱片奖）在今天（13 日）公布了主持人群，其中李多熙和成始璄将负责主持 2020 年 1 月 4 日率先登场的数位音源场次颁给典礼，而翌日的实体唱片场次则由李升基和朴素谈（朴素丹）携手主持。

今年李多熙在《Queendom》中展现了稳定的主持功力，而身兼歌手与主持人多年的成始璄，也将四度主持《Golden Disc Awards》；因电影《寄生上流》而在海内外开启知名度的朴素谈人气直升，这次将首度担任大型颁奖典礼主持人，与经验丰富、第三度主持的李升基擦出新火花。

《Golden Disc Awards》将於 2020 年 1 月 4、5 两日在高尺 Sky Dome 举行，目前防弹少年团、MAMAMOO、TWICE、SEVENTEEN、Jannabi 和 Paul Kim 等歌手都已确定将出席典礼。



（照片或影片来源：Golden Disc Awards、TVDaily）

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