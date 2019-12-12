金宇彬2020年合約期滿將出走？是否與原公司續約仍未決定
明星 2019年12月12日 星期四11:32 Erin
演員金宇彬大病初癒，日前在頒獎典禮上的公開現身，引發所有媒體以及喜愛他的粉絲們強烈關注，而明年他與原公司合約即將期滿，是否續約或是自立門戶也是大家所關心的話題。
金宇彬在2019年12月底與原公司SidasHQ長達8年的合約即將滿，日前金宇彬在大眾面前也展現了健康的身影，並且舉辦粉絲見面會，宣告正式復出。而他的合約即將期滿的消息傳開，已有不少大型經紀公司也向金宇彬發出邀請，希望能夠延攬金宇彬成為旗下藝人。
某相關人員表示，金宇彬與目前所屬的SidasHQ公司原本就合作愉快，關係相當密切並且日後決定為彼此的未來互相應援，而有了他可能離開公司的這個說法，而目前公司走過金宇彬成為韓流明星，以及生了場大病，期間也相當照顧著金宇彬的生活，可以說是對他格外保護，不過若金宇彬希望向外發展，公司也將予以尊重並支持他。
2012年初金宇彬就與SidasHQ公司簽約，演出了人氣電視劇《繼承者們》以及電影《朋友2》《技術者們》《二十行不行》《偷天對決》等，都是金宇彬的代表作，三年多前金宇彬被診斷出鼻咽癌必須接受長期治療，因而暫時中斷他的演藝活動，直到最近他康復後出現在大家面前，除了開見面會與粉絲同樂，也可望即將重拾之前中斷的電影《竊聽》的拍攝。
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