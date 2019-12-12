金宇彬2020年合约期满将出走？是否与原公司续约仍未决定
明星 2019年12月12日 星期四11:32 Erin
演员金宇彬大病初愈，日前在颁奖典礼上的公开现身，引发所有媒体以及喜爱他的粉丝们强烈关注，而明年他与原公司合约即将期满，是否续约或是自立门户也是大家所关心的话题。
金宇彬在2019年12月底与原公司SidasHQ长达8年的合约即将满，日前金宇彬在大众面前也展现了健康的身影，并且举办粉丝见面会，宣告正式复出。而他的合约即将期满的消息传开，已有不少大型经纪公司也向金宇彬发出邀请，希望能够延揽金宇彬成为旗下艺人。
某相关人员表示，金宇彬与目前所属的SidasHQ公司原本就合作愉快，关系相当密切并且日后决定为彼此的未来互相应援，而有了他可能离开公司的这个说法，而目前公司走过金宇彬成为韩流明星，以及生了场大病，期间也相当照顾著金宇彬的生活，可以说是对他格外保护，不过若金宇彬希望向外发展，公司也将予以尊重并支持他。
2012年初金宇彬就与SidasHQ公司签约，演出了人气电视剧《继承者们》以及电影《朋友2》《技术者们》《二十行不行》《偷天对决》等，都是金宇彬的代表作，三年多前金宇彬被诊断出鼻咽癌必须接受长期治疗，因而暂时中断他的演艺活动，直到最近他康复后出现在大家面前，除了开见面会与粉丝同乐，也可望即将重拾之前中断的电影《窃听》的拍摄。
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