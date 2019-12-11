tvN新劇《Oh My Baby》選角：這個組合好新鮮！高俊、朴秉恩、鄭乾柱有望與張娜拉合作
韓劇 2019年12月11日 星期三14:39 JiaJia
高俊曾出演過《熱血祭司》、《謎霧》等，朴秉恩曾出演過《Voice3》、《阿斯達年代記》等，而鄭乾柱在《意外發現的一天》裡飾演「道華」，令觀眾留下深刻印象。這個組合大家覺得如何？小編蠻期待的呢！
正在出演SBS電視劇《VIP》的張娜拉接到tvN新劇《Oh My Baby》出演提案。這是一部浪漫喜劇，描述一個不想結婚只想生孩子的39歲單身女，和成為她目標的3個男人之間，尋找幸福的愛情故事。由《Voice3》南基勳導演執導，《魔女寶鑒》盧善才編劇執筆，預計明年（2020年）5月至6月首播。
高俊有望飾演「韓義尚」。他是一位攝影師，熱愛自己人生的單身主義者。是一個無論身處什麼狀況都能維持禮儀的紳士，也是一個輕蔑婚姻、討厭孩子的單身漢。高俊曾出演過《熱血祭司》、《謎霧》等，電影的部分則有《密探》、《老千2》等。
朴秉恩有望飾演「尹在英」。他是一位小兒科醫生，出生在富裕之家，頭腦很好，就算不用功讀書也能輕鬆考到全校第一名。朴秉恩曾出演過《Voice3》、《阿斯達年代記》等，電影的部分則有《安市城》、《暗殺》等。臺灣的觀眾對他比較熟悉的作品應該是《今生是第一次》。
鄭乾柱有望飾演「崔江」，是育兒雜誌《The Baby》廣告組的新進社員。他的缺點是能讓不常生氣的人也生氣，但有著魅力。在《意外發現的一天》前，鄭乾柱曾出演過多部網路劇，目前與宋仲基、朴寶劍同屬Blossom Entertainment。
（圖片來源：KSD、TVDaily、MBC）
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