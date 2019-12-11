tvN新剧《Oh My Baby》选角：这个组合好新鲜！高俊、朴秉恩、郑干柱有望与张娜拉合作
韩剧 2019年12月11日 星期三14:39 JiaJia
高俊曾出演过《热血祭司》、《谜雾》等，朴秉恩曾出演过《Voice3》、《阿斯达年代记》等，而郑干柱在《意外发现的一天》里饰演「道华」，令观众留下深刻印象。这个组合大家觉得如何？小编蛮期待的呢！
正在出演SBS电视剧《VIP》的张娜拉接到tvN新剧《Oh My Baby》出演提案。这是一部浪漫喜剧，描述一个不想结婚只想生孩子的39岁单身女，和成为她目标的3个男人之间，寻找幸福的爱情故事。由《Voice3》南基勋导演执导，《魔女宝鉴》卢善才编剧执笔，预计明年（2020年）5月至6月首播。
高俊有望饰演「韩义尚」。他是一位摄影师，热爱自己人生的单身主义者。是一个无论身处什么状况都能维持礼仪的绅士，也是一个轻蔑婚姻、讨厌孩子的单身汉。高俊曾出演过《热血祭司》、《谜雾》等，电影的部分则有《密探》、《老千2》等。
朴秉恩有望饰演「尹在英」。他是一位小儿科医生，出生在富裕之家，头脑很好，就算不用功读书也能轻松考到全校第一名。朴秉恩曾出演过《Voice3》、《阿斯达年代记》等，电影的部分则有《安市城》、《暗杀》等。台湾的观众对他比较熟悉的作品应该是《今生是第一次》。
郑干柱有望饰演「崔江」，是育儿杂志《The Baby》广告组的新进社员。他的缺点是能让不常生气的人也生气，但有著魅力。在《意外发现的一天》前，郑干柱曾出演过多部网路剧，目前与宋仲基、朴宝剑同属Blossom Entertainment。
（图片来源：KSD、TVDaily、MBC）
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