邕聖祐情人節登台 福利票價看這裡

顏質擔當、唱跳實力出眾，演技也備受肯定，現在更展開旅遊實境節目的邕聖祐，將用更多元的面貌準備會見台北粉絲，『ONG SEONG WU ASIA FANMEETING
韓國美男子邕聖祐榮獲《2019 Asia Artist Award》年度新人演員賞獎項；並在電視劇《18歲的瞬間》、音樂劇電影《人生真美麗》後，接下了JTBC旅遊節目《Traveler》第二季演出，將在2020年2月播出；另外，五官深邃的帥氣臉龐更獲得Valentino精品青睞，出席新品活動，展現貴氣時尚風格，被粉絲稱為「雕像大衛般的美男」。12月22日中午時段在KKTIX、全家機台開放售票。本次特A/B區將以專屬票卡入場，粉絲可在購票時寫上專屬名稱! 並且特A區全員擊掌，再抽與藝人合照機會。
從出道到現在，邕聖祐無時無刻都在履行與粉絲的承諾，展現更多個人魅力! 2020年邕聖祐將與您共度美好的情人假期時光。
【節目資訊】
節目名稱：ONG SEONG WU ASIA FANMEETING
演出日期：2020/02/15(六) 19:30
入場時間：18:30 (依現場實際情況而定)
演出地點：台灣大學體育館三樓
演出地址：台北市大安區羅斯福路四段1號
啟售時間：2019/12/22(日) 12:00
購票方式：KKTIX及全台全家便利商店FamiPort
活動票價：特A區5,400元/ 特B區4,800元/ C區4,600元/ D區3,800元 / E區2,800元。全區座席。
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